Der AfD-Landesvorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern, Holm, hat eingeräumt, dass es seiner Partei in einigen Städten und Gemeinden an Kandidaten mangele. (Christoph Soeder / dpa / Christoph Soeder)

In den Städten Ludwigslust und Strasburg etwa erhielt die Partei jeweils mehr Sitze als sie Kandidaten aufgestellt hatte. Die nicht zuteilbaren Mandate entfallen nach Angaben der jeweiligen Wahlleitungen ersatzlos. Der Landesvorsitzende der AfD in Mecklenburg-Vorpommern, Holm, erklärte, in den Kreistagen könnten jedoch alle errungenen Mandate besetzt werden.

Die AfD wurde bei den Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern mit 25 Prozent der Stimmen erstmals stärkste Kraft. Auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg entsendet die Partei künftig die meisten Politiker in die Kommunalparlamente. In Thüringen verlor die AfD hingegen alle Stichwahlen um mehrere Bürgermeister- und Landratsporsten.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.