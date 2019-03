Die österreichische Fernsehjournalistin Antonia Rados berichtet aus Krisengebieten und die Fernsehjournalistin Isabel Schayani wurde dieses Jahr mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet für "besondere journalistische Leistungen". Viele junge Frauen lockt der Journalismus als Berufsfeld, weil sie dort aktiv auf Missstände in der Gesellschaft aufmerksam machen können. Soziale Ungerechtigkeiten oder Diskrimierungen im Alltag – solche Themen liegen Frauen oft besonders am Herzen. Immer mehr Journalistinnen positionieren sich auch klar in den sozialen Netzwerken und rücken in die Chefetagen vor. Aber, es sind noch lange nicht genug, so die Initiative "Pro Quote", die sich für mehr Chefinnen in Medienhäusern einsetzt.

Berichten Journalistinnen über gesellschaftliche Veränderungen anders als ihre männlichen Kollegen? Am Internationalen Weltfrauentag sprachen wir mit Ihnen und Manuela Kasper-Claridge, der stellvertretenden Chefredakteurin der Deutschen Welle.