Früher waren es "Mensch, ärgere Dich nicht" oder andere Gesellschaftsspiele wie Mühle, Dame, Schach, Halma oder Mau-Mau. Man saß zusammen am Tisch und sah sich in die Augen. Spielen ist nach wie vor eine der Lieblingsbeschäftigungen quer durch alle Generationen.

In unserem Zeitalter der Digitalisierung besetzen mehr und mehr die verschiedensten Computerspiele den Platz der Brettspiele. Die virtuelle Welt eröffnet dabei eine unglaublich faszinierende Vielfalt an Möglichkeiten.

Die zur Zeit in Köln stattfindende Messe Gamescom bietet einen Überblick über den Stand der Entwicklung in diesem Sektor und erlaubt einen Einblick in die Faszination des Computerspielens.

Welchen Raum nimmt das virtuelle Spielen in Ihrem Leben ein?

Wir fragten Sie: Tauchen Sie gerne ein in die Welt der "Games" - am Computer, an der Konsole oder an Smartphone und Tablet? Oder beurteilen Sie diese Art der Freizeitbeschäftigung eher skeptisch und kritisch?