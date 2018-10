Viele Kinder wollen Youtube-Stars werden. Einige haben es auch schon geschafft mit Hilfe ihrer Eltern. Die achtjährige Miley hat beispielsweise mit ihrem Youtube-Kanal Mileys Welt großen Erfolg. Rund eine halbe Million Fans folgen ihr, wenn sie als Meerjungfrau verkleidet im Schwimmbad abtaucht oder mit ihrer Mutter zusammen Schminktipps gibt. Ganz nebenbei vermarktet sie beispielweise die Kinderhörspielserie Bibi Blockberg.

Dürfen minderjährige Kinder das? Und sollen sie es dürfen? Darüber wurde nicht nur auf einer Fachkonferenz Anfang dieser Woche in Berlin diskutiert. Darüber gibt es auch eine gesellschaftliche Diskussion: Die einen kritisieren, dass die Kinder von ihren Eltern instrumentalisiert werden. Die anderen finden es völlig legitim, dass sich auch Kinder via Youtube ausprobieren können. Schließlich seien auch 30 Tage Kinderarbeit im Jahr in Deutschland erlaubt.

Und wie ist ihre Meinung? Sollen Kinder Youtube-Stars sein dürfen? Oder werden sie ihrer Meinung nach durch ihre Eltern instrumentalisiert? Darüber haben wir mit Ihnen diskutiert.