ARD-Ostasienkorrespondentin Kathrin Erdmann lebt seit September 2018 in Japan. Sie kann seit Monaten nicht mehr direkt aus anderen Ländern berichten, denn auch Journalistinnen und Journalisten unterliegen starken Sicherheitsbedingungen bei ihrer Rückkehr nach Japan.

Gerade in Anbetracht der Auswirkungen der Pandemie auf der koreanischen Halbinsel gibt es aber ein Bedürfnis nach Information über die Lebensverhältnisse der Menschen dort. Wie können Medien dem trotzdem nachkommen? Was erwarten Sie von Radio und TV?

Stellen Sie Ihre Fragen an Kathrin Erdmann. Ab sofort auf dem Anrufbeantworter oder am Freitag live ab 15:35 Uhr, beides unter dieser Telefonnummer: 0221-345 3451. Oder schreiben Sie eine Mail an mediasres-dialog@deutschlandfunk.de.