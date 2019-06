@mediasres im Dialog Kommen Kirchen in den Medien ausreichend zu Wort?

Gestern begann der 37. Evangelische Kirchentag in Dortmund. Ein Ereignis, das von vielen Medien gespiegelt wird. Wie präsent sind kirchliche Themen sonst in der Medienwelt? Rufen Sie an unter 0221-345 3451 oder schreiben Sie an mediasres-dialog@deutschlandfunk.de.

Moderation: Andreas Stopp