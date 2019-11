Die aktuelle Tageszeitung jeden Morgen im Postkasten: Wird das zu einem Luxus, der in absehbarer Zeit nicht mehr finanzierbar ist? Die Zustellung durch Boten, die noch vor Morgengrauen unterwegs sind, ist für die Verlage nicht billig, obwohl die gezahlten Löhne alles andere als fürstlich sind.

Gleichzeitig gibt es immer weniger Abonnentinnen und Abonnenten. Vor allem auf dem Land wird die Zustellung somit immer aufwendiger. Die Verlage fordern deshalb staatliche Hilfen. Sie argumentieren, dass die verlässliche Versorgung mit einer gedruckten Zeitung im gesellschaftlichen Interesse sei.

Diskutieren Sie mit!

Welcher Auffassung sind Sie: Sollte es Aufgabe des Staates sein, für die Zustellung der Tageszeitungen zu sorgen und die Verlage von den entsprechenden Kosten zu entlasten?

Das diskutieren wir in @mediasres im Dialog am 14. November ab 15:35 Uhr. Schreiben Sie uns schon jetzt eine E-Mail an mediasres-dialog@deutschlandfunk.de oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter unter 0221/345-345-1.