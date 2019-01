@mediasres im Dialog Treiben die Medien Schindluder mit der deutschen Sprache?

Was ist richtig – was ist falsch? Und wer weiß das noch? Heißt es: An Ostern oder zu Ostern? In Berlin und München je minus ein Grad, kann man das sagen? Welche Aussage stimmt: Bei Olympia oder bei den Olympischen Spielen? Das fragte Andreas Stopp in dieser Sendung.

Moderation: Andreas Stopp