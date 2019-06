Der Schluss fast aller Nachrichtensendungen wird eingeleitet mit den Worten: "Und nun das Wetter". Dann folgen Temperatur und Regenwahrscheinlichkeit für ganz Deutschland oder die Region, je nach Programm. Ist das interessant und wichtig für Sie? Welche Informationen in Bezug auf das Wetter brauchen Sie? In den Zeiten von Smartphones gibt uns die Wetterapp für fast jeden Ort den genauen Ausblick für die nächsten Stunden oder Tage. Ist da der stündliche Bericht aus Radio oder Fernsehen oder der am Vorabend gedruckte Überblick der Tageszeitung über Sonnenschein und Regendauer noch wichtig?

Oder ist gerade die großräumige Einordnung der Mehrwert einer solchen Berichterstattung? Sollten die lokalen Wetterphänomene eingebunden werden in eine europäische oder sogar weltweite Übersicht?

Unsere Hörerinnen und Hörer haben ihre Meinung gesagt.