mediasres im Dialog Wenn man nicht vom Smartphone lassen kann

Pausenlos Videos schauen auf dem Smartphone, stundenlang am Computer spielen oder in sozialen Netzwerken die Zeit vergessen: Auf unterschiedliche Weise zeigt sich, wie bestimmend Medien für viele Menschen im Alltag geworden sind - das kann auch in die Sucht führen. Das Thema in @mediasres im Dialog.

Moderation: Andreas Stopp

