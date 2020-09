@mediasres Medienmagazin Die Sendung vom Dienstag

Biden vs. Trump: Die Wirkung von Präsidentschaftsdebatten • Auslieferungsverfahren gegen Assange in London: So ist der Stand der Dinge • Aus für "Stichtag", weniger Geld für "Zeitzeichen"-Autoren: Kritik an WDR-Plänen • Die guten Seiten des Landlebens: "Landlust" mit neuer Chefredakteurin • Schlagzeile von morgen: Der Nordschleswiger

