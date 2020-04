@mediasres Medienmagazin Die Sendung vom Mittwoch

Corona in Sachsen-Anhalt und Brandenburg: Kritische Fragen unerwünscht? • Pressefreiheit in Hongkong wird weiter beschädigt • Kommentar: Nach Drostens Medienkritik - Medien sind nicht kritikfähig • Was wissen die Menschen über Corona? • Netz DG: Mehr Rechte für Nutzer*innen bei Facebook, Twitter und Co. • Schlagzeile von morgen: Trostberger Tagblatt

