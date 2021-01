@mediasres Medienmagazin Die Sendung vom Mittwoch

Was in Döpfners Brief an die EU-Kommissionspräsidentin steht • Wie Verlage & Tech-Riesen unsere Daten vermarkten • Wie Youtube derzeit mit Verschwörungsvideos umgeht • 25 Jahre Born-Fälschungen: Als ein Journalist die deutsche TV-Welt narrte • Kolumne: Stellt die Quotenmessung ein! Die Dritten und ihre Archivschätze • Schlagzeile von morgen: Zollern Alb Kurier - Balingen

Mittwoch, 27. Januar 2021

Moderation: Henning Hübert

Die Beiträge der Sendung