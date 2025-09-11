Nahost-Konflikt

Die UNO-Generalversammlung (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / The Yomiuri Shimbun / Yasushi Kaneko)

Das berichten die Portale WELT und Bloomberg unter Berufung auf Regierungskreise. Heute soll in der UNO-Generalversammlung eine Resolution zur Abstimmung kommen, mit der der Text übernommen wird. Die von Frankreich und Saudi-Arabien verfasste Erklärung verurteilt den Anschlag der Hamas vom 7. Oktober 2023 und fordert die Terrororganisation zur Niederlegung ihrer Waffen auf. Sie bekräftigt jedoch auch die Forderung nach einem palästinensischen Staat und ein Rückkehrrecht für palästinensische Flüchtlinge, was in Israel besonders kritisch gesehen wird.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.