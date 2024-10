Medien: Chinesische Hacker nahmen Trump und Vance ins Visier

Donald Trump (r.) und JD Vance (AP / Evan Vucci)

Das melden die New York Times und das Wall Street Journal. Auch das Umfeld des Wahlkampfteams der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Harris sei in ihr Blickfeld geraten. Unklar blieb in den Berichten, ob die Hacker mit mutmaßlicher Verbindung zum chinesischen Geheimdienst Daten erbeuten konnten.

Das FBI teilte lediglich mit, dass ermittelt werde. Schon vor Wochen war festgestellt worden, dass eine Hacker-Gruppe in Systeme mehrerer amerikanischer Mobilfunk-Anbieter eingebrochen war.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.