Die Partei ist uneins in der Frage der Bürgergeldreform: Die SPD-Fahne auf dem Willy-Brandt-Haus in Berlin. (dpa/picture alliance/Maurizio Gambarini)

Aus Parteikreisen verlautete nach dpa-Angaben, dass der SPD-Vorstand den Start des Begehrens für den 23. Dezember terminiert habe. Die Aktion dauert rund drei Monate. Der Bundestagsbeschluss zur Bürgergeld-Reform soll aber nach Informationen von "Bild am Sonntag" bereits Anfang März erfolgen - also rund drei Wochen vor dem Ende der Mitgliederbefragung. Der Mitinitiator des Begehrens, der thüringische Landtagsabgeordnete Möller, forderte eine Verschiebung der Bundestagsabstimmung. Das Bundeskabinett hatte die Bürgergeld-Reform vor Weihnachten beschlossen. Geplant sind unter anderem schärfere Maßnahmen gegen Menschen, die sich einer zumutbaren Beschäftigung verweigern.

