Grünen-Politiker Trittin

Dies solle in jedem Medienhaus wie auch in allen Parteien gelten, sagte Trittin der Wochenzeitung "Die Zeit". Die einmütige Israel-Resolution im Bundestag habe ja gezeigt, dass es in dieser Frage einen breiten Konsens gebe. Der Grünen-Politiker spielte darauf an, dass sich die Mitarbeiter des Axel-Springer-Verlags verpflichtet haben, das jüdische Volk und das Existenzrecht Israels zu unterstützen.