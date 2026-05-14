Iran-Krieg

Das melden die iranischen Nachrichtenagenturen Tasnim und Fars übereinstimmend. Im Staatsfernsehen hieß es, mehr als 30 Schiffe hätten die Meerenge passiert. Angaben zur Herkunft der Schiffe wurden nicht gemacht.
Die Straße von Hormus wird als Reaktion auf die israelischen und US-amerikanischen Angriffe seit Wochen vom Iran blockiert. Durch die Meerenge wird normalerweise ein Fünftel der weltweiten Ölexporte verschifft. Die USA haben eine Blockade der iranischen Häfen verhängt.
Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.