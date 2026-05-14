Iran-Krieg
Medien: Iran lässt chinesische Schiffe Straße von Hormus passieren

Der Iran hat Medienberichten zufolge mehreren chinesischen Schiffen die Durchfahrt durch die Straße von Hormus erlaubt.

    Öltanker und Frachtschiffe reihen sich in der Straße von Hormus auf, gesehen von Khor Fakkan. (Archivbild)
    Öltanker und Frachtschiffe in der Straße von Hormus. (Archivbild) (Altaf Qadri / AP / dpa / Altaf Qadri)
    Das melden die iranischen Nachrichtenagenturen Tasnim und Fars übereinstimmend. Im Staatsfernsehen hieß es, mehr als 30 Schiffe hätten die Meerenge passiert. Angaben zur Herkunft der Schiffe wurden nicht gemacht.
    Die Straße von Hormus wird als Reaktion auf die israelischen und US-amerikanischen Angriffe seit Wochen vom Iran blockiert. Durch die Meerenge wird normalerweise ein Fünftel der weltweiten Ölexporte verschifft. Die USA haben eine Blockade der iranischen Häfen verhängt.
    Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.