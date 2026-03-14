Von der Absage berichteten Sky und RTL/ntv übereinstimmend. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht. Noch ist offen, ob andere Streckenbetreiber einspringen oder die Rennen ersatzlos ausfallen. Der Große Preis von Bahrain war am 12. April geplant, der Große Preis von Saudi-Arabien am 19. April.
Die USA und Israel hatten Ende Februar Luftangriffe auf den Iran gestartet. Dabei wurden der oberste Führer Ayatollah Ali Chamenei und weitere Mitglieder der iranischen Führung getötet. Teheran reagierte mit Angriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Golfregion.
Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.