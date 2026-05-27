Fußball-Bundesliga

Wird offenbar Sportchef in Wolfsburg: Dieter Hecking (Frank Wappler, dpa picture-alliance)

Das berichten übereinstimmend das Fachmagazin "Kicker" und die "Wolfsburger Allgemeine Zeitung". Hintergrund ist, dass die Wunschkandidaten Marcel Schäfer (RB Leipzig) und Fabian Wohlgemuth (VfB Stuttgart) laut Medienberichten nicht zu bekommen sind. Hecking dagegen wird intern keine Schuld an dem ersten Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte gegeben. Als Trainer der Pokalsieger-Mannschaft von 2015 genießt er in Wolfsburg ohnehin eine hohe Anerkennung.

Im März zurückgekehrt

Der 61-Jährige war erst im März zurückgekehrt, als der VfL noch auf einem direkten Abstiegsplatz stand. Bis zu den beiden Relegationsspielen gegen den SC Paderborn (0:0 und 1:2 nach Verlängerung) gelang es ihm auch, das angeschlagene Team zu stabilisieren.

Die Verantwortlichen in Wolfsburg schätzen die klare Kommunikation des langjährigen Bundesliga-Trainers. Für eine Beförderung von Hecking spricht auch, dass er bereits von 2020 bis 2024 Sportvorstand des 1. FC Nürnberg war und die 2. Bundesliga daher gut kennt. Beim VfL ist der Posten des Sport-Geschäftsführers seit der Freistellung von Peter Christiansen im März vakant.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.