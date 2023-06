Machtkampf in Russland

Medien: US-Geheimdienste hatten Hinweise auf geplanten Aufstand

US-Geheimdienste hatten Medienberichten zufolge bereits im Vorfeld Hinweise auf die Pläne von Wagner-Chef Prigoschin, einen Aufstand gegen die Militärführung in Moskau anzuzetteln. Washington Post und New York Times berichten übereinstimmend, Geheimdienstvertreter hätten das Weiße Haus, das Verteidigungsministerium und den Kongress einen Tag vor Beginn des Aufstands über die Möglichkeit von Unruhen in Russland informiert.

25.06.2023