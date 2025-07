Grund seien Rechtsverstöße in den Bereichen Demokratiefeindlichkeit und Extremismus, teilte die KJM mit . Das deutschsprachige Angebot verbreite in erheblichem Maße islamistische Propaganda. Trotz eines seit 2003 geltenden, vom Bundesinnenministerium ausgesprochenen Betätigungsverbots des dahinterstehenden Vereins war das Angebot in Deutschland nach wie vor frei verfügbar.