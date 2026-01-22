Nach Druck durch US-Regierung

Damit ändert sich die gängige Praxis, diese Interviews als Nachrichteninhalte zu behandeln, die von der Regel ausgenommen sind. Laut FCC muss die Ausnahmenregelung neu bewertet werden, es gebe keine Beweise, dass aktuelle Talkshows die Kriterien dafür erfüllten.
Präsident Trump hatte einigen Talkshows nach Kritik an ihm wiederholt vorgeworfen, politisch einseitig zu berichten. Im vergangenen Jahr war die Show von Moderator Jimmy Kimmel nach Beschwerden von Trump vorübergehend abgesetzt worden.
