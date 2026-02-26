Wie die "Süddeutsche Zeitung" aus Kreisen des Aufsichtsrates erfuhr, soll die Abberufung auf einer Sitzung des Gremiums im März beschlossen werden. Dohm soll in ihrer Funktion als Finanzvorstand Politiker und Arbeitnehmervertreter gegen sich aufgebracht haben. Unter anderem soll es um eine Entscheidung zur Aufspaltung des Tochterunternehmens DB Services gegangen sein.
Die Bahn äußerte sich auf Anfrage nicht zu der Personalie. Dohm ist erst seit Anfang Dezember im Vorstand der Deutschen Bahn. Zuvor war sie Finanzchefin bei der Baumarktkette Hornbach.
Diese Nachricht wurde am 27.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.