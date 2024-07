Forschungsmittel-Affäre

Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (picture alliance / photothek / Florian Gaertner)

Dem Magazin "Der Spiegel" liegen nach eigenen Angaben interne Chat-Protokolle aus dem Ministerium vor. Sie sollen Philippi als Scharfmacher in der Affäre zeigen. Demnach hätte er persönlich nichts dagegen, wenn politisch missliebige Wissenschaftler aus Sorge um Fördermittel ihre Meinung öffentlich zurückhielten. Zudem soll er Hochschullehrer als "verwirrte Gestalten" bezeichnet haben. Ministerin Stark-Watzinger habe nicht interveniert, heißt es. Philippi ist auch für die Förderpolitik zuständig. Beide Politiker gehören der FDP an.

Philippis Vorgängerin Döring wurde von Stark-Watzinger jüngst entlassen. Das Ministerium ließ Konsequenzen für Dozenten prüfen, die in einem umstrittenen Offenen Brief pro-palästinensische Protestaktionen an Unis verteidigt hatten. Dabei soll auch die Kürzung von Fördermitteln erwogen worden sein. Stark-Watzinger bestreitet, den Prüfauftrag erteilt und gewollt zu haben.

