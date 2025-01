Bildmontage: Ein Unterseekabel im Aufriss. (dpa/TE SubCom/Arctic Cable Company)

Wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Lettland berichtet, ist ein Kabel zwischen Lettland und Schweden betroffen. In den vergangenen Monaten waren mehrere Daten- und Stromkabel in der Ostsee gekappt worden. Es steht der Verdacht im Raum, dass es sich um von Russland gesteuerte Sabotageakte handelt.

