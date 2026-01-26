Digital Services Act
Medienbericht: EU-Kommission eröffnet Verfahren gegen Elon Musks KI-Chatbot Grok

Die EU-Kommission wird einem Bericht zufolge ein Verfahren gegen das US-Unternehmen xAI wegen dessen KI-Chatbot Grok eröffnen.

    Die Applikation-App des KI-Chatbot Grok, der vom Unternehmen xAI entwickelt wird, wird auf dem Display eines iPhone angezeigt.
    EU-Kommission eröffnet Verfahren gegen KI-Chatbot Grok. (picture alliance / dpa / Silas Stein)
    Wie das "Handelsblatt" berichtet, erfolgt die Maßnahme im Rahmen des "Digital Services Act". Die Verordnung sorgt unter anderem für mehr Transparenz im digitalen Raum und regelt den Schutz vor illegalen Inhalten.
    Mit dem KI-Chatbot Grok, der unter anderem über die Plattform X zugänglich ist, kann man sexualisierte Bilder und Videos von echten Personen erstellen – auch von Minderjährigen. Daher steht Grok weltweit in der Kritik. Als Reaktion hatte das Unternehmen von Elon Musk Änderungen ankündigt.
