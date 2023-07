Klimaproteste

Einem Bericht zufolge suchen Klimaaktivisten den Kontakt zur Polizei. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Sachelle Babbar)

Wie die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf interne Unterlagen der Klimaaktivisten berichtet, hat die Gruppe alle Polizeihochschulen in Deutschland angeschrieben. An zahlreichen Einrichtungen hätten bereits Veranstaltungen und Seminare mit Aktivisten stattgefunden, heißt es. Die Deutsche Hochschule der Polizei in Münster, die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg und die Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin hätten dies auf Anfrage bestätigt.

Dem Bericht zufolge engagieren sich mindestens sieben Beamte im engeren Netzwerk der "Letzten Generation". Mit 80 bis 100 weiteren stehe man in Kontakt, wird eine Polizistin zitiert. Eine Sprecherin der Bundespolizei sagte der "Welt am Sonntag", dass Beamte sich auch außerhalb des Dienstes gesellschaftlich engagieren könnten.

