Krieg im Nahen Osten

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Das Nachrichtenportal "Ynet News" schreibt, allein im Umkreis von Tel Aviv gebe es 20 Einschlagsorte. Auch ein Armeesprecher sagte, es handle sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Streumunition. Laut dem Rettungsdienst wurden mehrere Menschen verletzt. "Ynet News" berichtet auch aus der Region der Hafenstadt Haifa von einem iranischen Angriff mit Streumunition. Human Rights Watch hat den Einsatz der Munition durch den Iran zuletzt verurteilt und von möglichen Kriegsverbrechen gesprochen.

Das israelische Militär griff nach eigenen Angaben erneut Ziele in der Region der iranischen Hauptstadt Teheran an. Nach iranischen Angaben wurden dort und in der Stadt Ghom zahlreiche Menschen getötet. Südostlich von Teheran wurde dabei laut der Nachrichtenagentur Fars ein Wohnhaus getroffen.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.