Das Hauptgebäude des Militärflughafens Sigonella in Italien (picture alliance / Anadolu / Valeria Ferraro)

Nach Informationen der Zeitung "Corriere della Sera" gab Verteidigungsminister Crosetto der US-Armee keine Erlaubnis, den Militärflughafen Sigonella zu nutzen. Aus dem Umfeld des Ministeriums in Rom sei die Darstellung bestätigt worden.

Gestern hatte bereits Spanien seinen Luftraum für am Iran-Krieg beteiligte US-Flugzeuge gesperrt. Die Regierung in Madrid will sich nach eigenen Angaben nicht an einem einseitig und völkerrechtswidrig begonnenen Krieg beteiligen.

US-Präsident Trump hatte Spanien und anderen NATO-Partnern eine mangelnde Unterstützung im amerikanisch-israelischen Krieg gegen den Iran vorgeworfen. Außenminister Rubio sagte dem Fernsehsender Al Jazeera, nach dem Krieg müssten die USA all das neu bewerten. Die NATO sei ein Bündnis und dürfe als solches keine Einbahnstraße sein, meinte Rubio.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.