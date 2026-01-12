Katar bemüht sich offenbar um die Klub-WM der Frauen 2028 (dpa / picture alliance / Oliver Zimmermann)

Nach Informationen des britischen Guardian führt Katar bereits Gespräche mit dem Fußball-Weltverband FIFA. Das Turnier soll im Januar 2028 erstmals ausgetragen werden. Dem Bericht zufolge liegen der FIFA allerdings noch keine "formellen Angebote" vor. Eine Vergabe an Katar, das rund um die WM 2022 auch aufgrund der Diskriminierung von Frauen und queeren Menschen in der Kritik stand, könnte abermals zu Kontroversen führen.

Das Emirat hatte 2009 im Zuge der WM-Bewerbung ein Frauen-Nationalteam ins Leben gerufen, dieses absolvierte seit 2014 aber kein Spiel mehr und wird nicht in der FIFA-Weltrangliste geführt.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.