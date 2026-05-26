Müssen Kinderlose künfig stärker in die Pflegeversicherugn einzahlen? (Getty Images / Halfpoint Images)

Dies plane Bundesgesundheitsministerin Warken im Zuge der Pflegereform, schreibt das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf Koalitionskreise. Demnach soll nach dem Willen der CDU-Politikerin der Beitragszuschlag für Kinderlose um 0,1 Prozentpunkte auf dann 0,7 Prozentpunkte angehoben werden.

Diese Versicherten würden dann insgesamt einen Beitragssatz von 2,5 Prozent zahlen. Bei Versicherten mit Kindern bliebe es dem Bericht zufolge bei den bisherigen Sätzen von 1,8 Prozent bei einem Kind, 1,55 Prozent bei zwei Kindern und 1,3 Prozent bei drei Kindern. 1,8 Prozent übernimmt jeweils der Arbeitgeber.

Ministerin Warken will ihren Gesetzentwurf für den Umbau der Pflege noch vor der Sommerpause ins Kabinett einbringen. Ohne die Reform würde nach ihren Angaben für die kommenden beiden Jahre ein Defizit von insgesamt 22,5 Milliarden Euro entstehen.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.