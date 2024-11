Huthi-Kämpfer im Jemen (Archivbild). (picture alliance / dpa / Hani Al-Ansi)

Die britische "Financial Times" meldet, dass im Jemen Männer mit der Aussicht auf Arbeit und auf eine Staatsbürgerschaft in Russland angeworben worden seien. Bei ihrer Ankunft seien sie dann in der russischen Armee zwangsverpflichtet und in die Ukraine geschickt worden. Die Zeitung beruft sich auf Betroffene. Über die Rekrutierung im Jemen seien bereits mehrere hundert Männer als Söldner in den Krieg geschickt worden.

Laut den Recherchen der "Financial Times" könnten als Gegengeschäft Waffen von Russland an die Miliz geliefert worden sein. Die Huthi werden auch vom Iran unterstützt - unter anderem bei ihren Angriffen auf israelische Handelsschiffe.

