Im Sicherheitsrat sei man zu dem Schluss gekommen, dass die entsprechenden Gesetzesänderungen erst in einigen Monaten erfolgen sollten, berichteten iranische Medien unter Berufung auf das Parlament in Teheran.

Im Iran halten sich viele Frauen in einem Akt des zivilen Ungehorsam nicht mehr an die strengen islamischen Kleidungsregeln. Die höheren Strafen sollten ursprünglich am Freitag eingeführt werden. Unter anderen der iranische Präsident Peseschkian, dessen Unterschrift erforderlich ist, hatte aber Kritik an dem Vorhaben geübt.

