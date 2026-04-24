Personalabbau wegen Künstlicher Intelligenz?

Das geht aus übereinstimmenden Medienberichten hervor. Demnach teilte das US-Unternehmen seinen Mitarbeitern in einer internen E-Mail mit, dass Mitte Mai rund zehn Prozent der Belegschaft entlassen werden sollten. Betroffen wären rund 8.000 Menschen. Zur Begründung hieß es, man wolle das Unternehmen effizienter machen. Meta erwägt, allein in diesem Jahr mehr als 100 Milliarden US-Dollar in Infrastruktur für Künstliche Intelligenz zu investieren.
Diese Nachricht wurde am 24.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.