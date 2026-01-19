Nach Rückzug
Medienberichte: Interne Untersuchung gegen Ex-Chefredakteur der Welt-Gruppe, Burgard, wegen Fehlverhaltens

Der zurückgetretene Chefredakteur der Zeitungsgruppe "Die Welt", Jan Philipp Burgard, sieht sich nach Medienberichten Vorwürfen wegen persönlichen Fehlverhaltens ausgesetzt.

    Jan Philipp Burgard im Porträt
    Jan Philipp Burgard (picture alliance / SvenSimon / Malte Ossowski / SVEN SIMON)
    Wie unter anderem die New York Times unter Berufung auf mehrere nicht namentlich Quellen berichtet, soll sich Burgard auf einer Weihnachtsfeier im Dezember unangemessen gegenüber Frauen verhalten haben. Der Axel-Springer-Konzern erklärte auf Anfrage des Senders NTV, man sei Hinweisen auf ein Fehlverhalten Burgards nachgegangen. Diese hätten sich aber nicht erhärtet.
    Der 41-Jährige war kürzlich von seinem Posten als Chefredakteur der Welt-Gruppe zurückgetreten und hatte dafür gesundheitliche Gründe angeführt. Nachfolger von Burgard wird der bisherige Moderator der ARD-Tagesthemen, Helge Fuhst.
    Diese Nachricht wurde am 19.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.