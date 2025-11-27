Westjordanland

Bilder eines ägyptischen Senders sollen zeigen, wie die Männer den Anweisungen der Soldaten gehorchten, bevor sie aus nächster Nähe erschossen wurden. Nach Angaben des Reporters habe es vorher keine Schusswechsel und auch keine Zusammenstöße zwischen beiden Seiten gegeben.
Israels Armee und Polizei teilten mit, der Vorfall werde untersucht. Die Palästinenser hätten festgenommen werden sollen, weil sie Sprengsätze auf Sicherheitskräfte geworfen haben, hieß es weiter.
Diese Nachricht wurde am 28.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.