Jürgen Klopp wird laut Medienberichten neuer Bundestrainer. (picture alliance / Sipa USA / Icon Sport)

Wie Bild und Sky melden, soll er Ende der Woche auf einer Pressekonferenz vorgestellt werden. Demnach konnten sich der DFB und Klopps derzeitiger Arbeitgeber Red Bull einigen. Der 59-Jährige leitet die weltweiten Fußballaktivitäten des Getränkeherstellers. Er hatte einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.

Klopp ist der Wunschkandidat des Deutschen Fußball-Bunds. Er soll auf Julian Nagelsmann folgen, dessen Vertrag nach dem frühen Aus der Nationalmannschaft bei der WM aufgelöst wurde.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.