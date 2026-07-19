Wie Bild und Sky melden, soll er Ende der Woche auf einer Pressekonferenz vorgestellt werden. Demnach konnten sich der DFB und Klopps derzeitiger Arbeitgeber Red Bull einigen. Der 59-Jährige leitet die weltweiten Fußballaktivitäten des Getränkeherstellers. Er hatte einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.
Klopp ist der Wunschkandidat des Deutschen Fußball-Bunds. Er soll auf Julian Nagelsmann folgen, dessen Vertrag nach dem frühen Aus der Nationalmannschaft bei der WM aufgelöst wurde.
Diese Nachricht wurde am 19.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.