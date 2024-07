Der französische Staatspräsident Macron (Archivbild). (picture alliance / Hans Lucas / Xose Bouzas)

Mehrere französische Medien berichten, Macron wolle noch am Abend das Rücktrittsgesuch von Attal annehmen. In der Folge solle Attal aber die laufenden Geschäfte weiterführen. Diese Übergangszeit könnte demnach bis zum Ende der Olympischen Spiele in Paris am 11. August dauern. Eine geschäftsführende Regierung kann keine Gesetze mehr auf den Weg bringen. Sie kann aber auch nicht durch ein Misstrauensvotum in der Nationalversammlung gestürzt werden.

Nach der vorgezogenen Parlamentswahl erweist sich die Bildung einer neuen Regierung als schwierig, weil keines der drei großen Lager über eine ausreichende Mehrheit verfügt. Das Linksbündnis als neue stärkste Kraft streitet seit Tagen über die Benennung eines Kandidaten für das Amt des Premierministers. Macrons Allianz steht auf Platz zwei vor dem rechtspopulistischen Rassemblement National. Macron selbst sieht den Medienberichten zufolge sein Lager in der Verantwortung, einen Vorschlag für ein breites Bündnis ohne Links- und Rechtspopulisten zu machen.

