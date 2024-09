Bundestagswahl

Medienberichte: Merz soll Kanzlerkandidat der Union werden

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat sich die Union auf eine Kanzlerkandidatur von CDU-Chef Merz geeinigt. Dieser will am Mittag zusammen mit CSU-Chef Söder in Berlin vor die Presse treten. Details zu dem gemeinsamen Auftritt wurden nicht genannt. Söder hatte ebenfalls Interesse an einer Kanzlerkandidatur signalisiert.