Xenia Fedorova soll aus Frankreich ausgewiesen werden (Archivbild). (picture alliance / abaca / Marechal Aurore / ABACA)

Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf das Innenministerium in Paris meldet, wurde gegen sie ein Ausweisungsbescheid erlassen. Fedorova war Chefin von Russia Today in Frankreich, ehe sie in den Medienkonzern des extrem rechten Milliardärs Bolloré wechselte. Frankreichs Präsident Macron wirft Fedorova vor, eine "Propaganda-Agentin" Russlands zu sein. Außenminister Barrot erklärte, sie verbreite Desinformation des Kreml.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.