Wie mehrere Medien berichten, sollen heute früh Vertreter der Regierung in Bern zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengekommen sein. Im Raum steht eine komplette oder teilweise Übernahme durch die größte Schweizer Bank UBS. Wie die "Financial Times" und "Bloomberg" berichten, fordert die UBS staatliche Garantien. Beide Finanzinstitute lehnten eine Stellungnahme ab. Die UBS und Credit Suisse gehören zu den 30 größten Banken weltweit, die als systemrelevant eingestuft werden. Das heißt: eine Insolvenz hätte gravierende Auswirkungen auf das globale Finanz- und Wirtschaftssystem. Die Credit Suisse war nach Misswirtschaft im Investment Banking in Schwierigkeiten geraten. Großaktionäre lehnten es ab, eine Kapitalerhöhung mitzutragen. Die Credit Suisse erhielt deshalb vorübergehend eine Kreditzusage von der schweizerischen Nationalbank in Höhe von 50 Milliarden Franken.

19.03.2023