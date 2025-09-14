Personalie

Darauf habe sich die schwarz-rote Koalition geeinigt, melden das "Handelsblatt" und das Portal "Table Briefings" unter Berufung auf Sicherheitskreise. Bundesinnenminister Dobrindt wolle morgen über die Nachfolge von Amtschef Haldenwang informieren. Das Bundeskabinett könnte dann am Mittwoch formal entscheiden.
Haldenwang hatte sein Amt ruhen lassen, weil er in Wuppertal für die CDU ein Bundestagsmandat anstrebte. Bei der Wahl im Februar unterlag er aber dem SPD-Bewerber.
