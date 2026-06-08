Bahnprojekt

Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet, es gebe drastische Versäumnisse der zuständigen Projektgesellschaft unter anderem im Bereich der Digitalisierung. Der Südwest-Rundfunk sprach zudem von falsch verlegten Kabeln, Problemen mit der Notstromversorgung und Baumängeln bei den verlegten Bahnsteigen. Zuletzt war eine Eröffnung des Tiefbahnhofs für 2029 oder 2030 im Gespräch. Ursprünglich sollte der Start im Dezember 2019 erfolgen.
Nach Angaben der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" plant die Deutsche Bahn eine gestaffelte Inbetriebnahme, die Ende 2027 erste Entlastungen für die Fahrgäste bringen sollen.
Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.