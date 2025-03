In den USA gab es Proteste gegen die Abschaffung von Programmen für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion (Imago / Sopa Images)

Die Zeitung "Les Echos" und die Nachrichtenagentur Reuters berichten von einem Schreiben der US-Botschaft in Paris an die Firmen. Darin sollen sie im Rahmen eines Fragebogens bestätigen, dass sie sich an das in den USA geltende Verbot von Programmen für Gleichberechtigung, Diversität und Inklusion halten. Der Brief sei auch an Firmen geschickt worden, die keine bekannten Geschäftsbeziehungen mit den USA pflegen.

Ein französischer Regierungsbeamter, der anonym bleiben wollte, kritisierte das Vorgehen der Führung in Washington. Er sagte, diese Praxis spiegele die Werte der neuen US-Regierung wieder. Sie seien aber nicht dieselben wie die Werte Frankreichs.

US-Präsident Trump hatte kurz nach Amtsantritt im Januar alle Ministerien und Bundesbehörden angewiesen, die Programme für Gleichberechtigung, Diversität und Inklusion fallen zu lassen.

