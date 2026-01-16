Der US-Flugzeugträger USS Abraham Lincoln am 14.2.2012 in voller Fahrt im Arabischen Meer. (dpa / EPA / JERINE LEE / US NAVY)

Die "New York Times" berichtet unter Berufung auf US-Beamte, der Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" und einige Begleitschiffe seien auf dem Weg aus dem Südchinesischen Meer in die Region. Bis zur Ankunft dauere es etwa eine Woche. Zudem würden zusätzliche Waffen und Verteidigungsausrüstung dorthin gebracht. Es könnten Kampfflugzeuge folgen. Auch das US-Medium "Axios" berichtete, der Flugzeugträger habe sich auf den Weg in die Region gemacht. Eine Bestätigung des Pentagons gab es bislang nicht.

Bei einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrates in New York sagte der Botschafter der USA, Waltz, Präsident Trump sei ein Mann der Tat, nicht der endlosen Worte, wie man sie bei den Vereinten Nationen erlebe. Seit Beginn der Massenproteste gegen das iranische Regime vor gut zwei Wochen hatte Trump dem Iran mehrfach mit einem Eingreifen der USA gedroht.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.