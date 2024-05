Journalisten spielen eine wesentliche Rolle für die Demokratie, meint EU-Kommissarin Vera Jourova. (IMAGO / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Das Regelwerk soll Unabhängigkeit und Vielfalt der Medien in den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten sichern. Redaktionen sollen vor politischer Einflussnahme und Journalisten vor Überwachung geschützt werden. Die zuständige EU-Kommissarin Jourova sagte, die EU erkenne an, dass Journalisten eine wesentliche Rolle für die Demokratie spielten. Die Regierungen sollten die neuen Vorschriften so bald wie möglich umsetzen.

