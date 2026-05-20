Die Zahl der Schulabbrecher erreicht einer Medienrecherche zufolge einen neuen Höchststand. (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Mehr als 61.000 Jugendliche haben demnach im vergangenen Jahr die Schule ohne Abschluss verlassen. Das sei ein Anstieg von rund einem Drittel innerhalb von drei Jahren. Die höchste Abbrecherquote hatte Correctiv zufolge Sachsen-Anhalt mit etwa 13 Prozent. Danach folgten Thüringen und das Saarland mit rund 12 Prozent. In Hessen und Bayern verließen mit rund 6 Prozent die wenigsten Jugendlichen die Schule ohne Abschluss. Lediglich für Schleswig-Holstein lagen keine aktuellen Zahlen vor. Bundesbildungsministerin Prien von der CDU hatte zu Beginn ihrer Amtszeit angekündigt, die Schulabbrecherquote bis 2035 zu halbieren.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.