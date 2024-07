Charité und Caritas

Medikamentenversuche an Schwangeren?

Kurz vor dem Ende der DDR soll das Medikament „Cerutil“ an Ratten, Kaninchen und Mäusen getestet worden sein. Und an 293 schwangeren Frauen. Was wusste die Charité? Und warum bemüht sich die Caritas kaum um Aufklärung? Eine Spurensuche.

Kowalczyk Charly | 31. Juli 2024, 20:10 Uhr