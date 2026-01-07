Kritische Infrastruktur

Krankenhäuser sollten besser für Krisensituationen ausgerüstet sein. (IMAGO / lausitznews.de / Erik-Holm Langhof)

Zwar seien Kliniken in der Regel mit Notstromaggregaten ausgestattet, sie sicherten jedoch nur für begrenzte Zeit einen Grundbetrieb, sagte Vorstandschef Gaß der Augsburger Allgemeinen. Die geopolitische Lage und die Anschläge in Berlin machten unmissverständlich klar, Resilienz und Sicherheit müssten dauerhaft fester Bestandteil der Krankenhausstrukturen sein. Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, betonte in der Neuen Osnabrücker Zeitung, auf einen Angriff mit Tausenden Opfern sei Deutschland nicht ansatzweise vorbereitet. Vier Jahre nach Russlands Überfall auf die Ukraine gebe es immer noch kein Konzept des Bundes zur optimalen Nutzung aller ärztlichen Strukturen inklusive Praxen. Der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes, Gröhe, warnte im Redaktionsnetzwerk Deutschland, der alleinige Blick auf Militärisches greife zu kurz.

